Роскачество нашло только один небезопасный сайт для покупки авиабилетов

Роскачество признало небезопасным только один из 40 наиболее популярных в России агентств, осуществляющих продажу авиабилетов через интернет.



«По результатам исследования Роскачества пять баллов получили 30 сайтов билетных агентств. Они признаны безопасными, и им можно доверять при покупке авиабилетов», — сообщила организация.

Три сайта получили по 4,5 балла, так как имеют незначительные несоответствия опережающему стандарту Роскачества, шесть сайтов — 4 балла. Только один сайт получил 0 баллов и не рекомендован к использованию — им используется незащищенный протокол HTTP и у него отсутствует сертификат безопасности.

Исследование основано на 19 критериях. Это безопасность, исчерпывающая информация о продавце на сайте, отсутствие рекламы, корректность ссылок, наличие уникального доменного имя (адрес сайта) и уникального фирменного названия и дизайна.

Ранее замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик заявил, что для снижения цен на авиабилеты властям следует обеспечить конкуренцию на рынке авиаперевозок, а вносить изменения в действующее законодательство для этого не нужно.