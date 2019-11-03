«Нефтехимик» обыграл «Армавир», забив решающий мяч на 90-й минуте
«Нефтехимик» в домашнем матче чемпионата ФНЛ обыграл «Армавир» — 2:1.
Нижнекамцы открыли счет на 57-й минуте игры, точный удар нанес Илья Петров. Гости смогли отыграться, но уже в добавленное арбитром время Денис Макаров принес победу «Нефтехимику».
Благодаря этой победе, подопечные тренера Юрия Уткульбаева набрали 36 очков и поднялись на 5-ю строчку турнирной таблицы.
«Нефтехимик» — «Армавир» — 2:1 (0:0, 2:1)
Голы: Петров (57), Макаров (90) — Тучевич (70).
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Куликов, Канаев, Ширяев, Шадрин (Мичуренков, 79), Уридия, Макаров, Петров (Киреев, 90), Галиулин (Потапов, 90), Ситдиков.
«Армавир»: Матюша, Тен, Васильев, Тучевич, Хайруллов, Безлихотнов, Поляков, Клопков, Рзаев (Иванченко, 45), Гурфов, Калмыков.
Предупреждения: Канаев (23), Галиулин (42), Петров (81), Семенов (90) — Безлихотнов (36), Клопков (79).
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