Дмитрий Квартальнов: «Тут нечего много говорить, два периода у нас не пошли»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с «Нефтехимиком» (2:4). По ходу встречи казанцы уступали сопернику в четыре шайбы.

— С заслуженной победой Вячеслава (Буцаева) и его команду. Тут нечего много говорить — нам в зачет можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли. Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас — это то, чего мы не сделали.

— Планируете приглашать тренера вратарей?

— А вы наше место в таблице видели? У нас Сергей Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями, великолепно.

— Приглашение Ожиганова в сборную вам не кажется странным? Он пропустил несколько матчей.

— Мне не кажется, — сказал Квартальнов.

Напомним, недавно «Ак Барс» расстался с тренером вратарей Ари Мойсаненом.