МегаФон создаст сетевую инфраструктуру для проведения чемпионата мира по программированию ICPC

В июне 2020 года Москва впервые примет студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Бесшовный Wi-Fi и всю сетевую инфраструктуру для проведения чемпионата обеспечит МегаФон: компания стала официальным партнером ICPC.

Инфраструктура, созданная МегаФоном в Манеже, будет включать:

защищенную локальную сеть для участников соревнования;

сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием;

Wi-Fi для гостей ICPC;

резервный канал, который МегаФон построит специально для чемпионата: это обеспечит бесперебойность сигнала.

Компания представит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 года.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», — отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.