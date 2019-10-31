На Макгрегора хотят подать в суд за оскорбление дагестанцев

Член общественной палаты РФ Султан Хамзаев призвал привлечь бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора по статье УК РФ 282 за оскорбление дагестанцев.

«Высказывания Макгрегора оставили шрам на теле российского общества. Мы понимаем, что он действует по технологиям трештокинга. Европейское общество, частью которого Конор является, привыкло учить нас, как надо жить. Хотя мы сами можем научить многому.

Россия — богатая страна на международные отношения и народы. Дагестан — это Россия в миниатюре. Мы мирно существуем в составе разных конфессий. Высказывания Конора — это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Сомневаюсь, что в США, например, если бы Конор заявил такое по отношению к индейской группе, с ним бы кто-то сохранил контракт.

Россия — это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм.

Заявления Макгрегора несут политический характер. Это уже не коммерческий характер. Его заявления несли искусственно подготовленный характер. Мы же понимаем, что Макгрегор не разбирается во внутренней ситуации в России. Его кто-то подготовил. Пусть расскажет кто. Если он хочет сюда приезжать, он должен соответствовать законам Российской Федерации. Макгрегор позволил себе политическое заявление. И после этого он находился в нашей стране. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру. Я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру», — приводит слова Хамзаева Sport24.

На прошлой неделе Макгрегор позволил себе оскорбления в адрес дагестанцев. После этого ирландца на бой вызвал однорукий российский боец MMA Александр Карапетян.