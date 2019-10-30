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Однорукий российский боец MMA вызвал на бой Макгрегора

10:44, 30.10.2019 1
Однорукий российский боец MMA вызвал на бой Макгрегора
Фото: instagram.com/alexandrkarapetyan

Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян вызвал на бой бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора.

«Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — написал в своем Instagram Карапетян.

Отметим, что Карапетян после тяжелой болезни в 18 лет лишился части левой руки.

На прошлой неделе Макгрегор позволил себе оскорбления в адрес дагестанцев.

Спорт
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Странно такое слышать от армянина, но приятно. Среди них есть и порядочные.
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