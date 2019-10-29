Дюпин и Беленов — лидеры сезона в РПЛ по матчам на «ноль»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и страж ворот «Уфы» Александр Беленов лидируют в Российской премьер-лиге (РПЛ) по количеству сыгранных на «ноль» матчей в текущем сезоне.

Компанию им составляют голкиперы Андрей Лунев («Зенит») и Игорь Акинфеев (ЦСКА). У всех четверых вратарей по 6 «сухих» матча в РПЛ. У Сергея Рыжикова из «Крыльев Советов» — 5 матчей на «ноль» в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее Беленов раскритиковал поле домашнего стадиона «Уфы».