Новости спорта

01:14 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дюпин и Беленов — лидеры сезона в РПЛ по матчам на «ноль»

19:20, 29.10.2019
Дюпин и Беленов — лидеры сезона в РПЛ по матчам на «ноль»
Фото: vk.com/ufafc

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и страж ворот «Уфы» Александр Беленов лидируют в Российской премьер-лиге (РПЛ) по количеству сыгранных на «ноль» матчей в текущем сезоне.

Компанию им составляют голкиперы Андрей Лунев («Зенит») и Игорь Акинфеев (ЦСКА). У всех четверых вратарей по 6 «сухих» матча в РПЛ. У Сергея Рыжикова из «Крыльев Советов» — 5 матчей на «ноль» в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее Беленов раскритиковал поле домашнего стадиона «Уфы».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров