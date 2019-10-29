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Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на антидопинговые организации

09:39, 29.10.2019
Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на антидопинговые организации
Фото: tvc.ru

Антидопинговые организации из 16 стран подверглись кибератакам со стороны российской хакерской группы Fancy Bear. Об этом со ссылкой на компанию Microsoft сообщает The New York Times.

«Поскольку мир предвкушает Олимпиаду-2020, мы подумали, что важно делиться информацией о новом раунде этой деятельности», — заявил Том Берт, корпоративный вице-президент Microsoft.

Отмечается, что атаки начались 16 сентября, в тот момент, когда появилась информация о том, что Россия манипулировала данными, предоставленными WADA (Всемирному антидопинговому агентству). При этом некоторые из них оказались успешными.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже глава РУСАДА заявил, что подобное могло произойти из-за желания прикрыть бывших спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты.

СпортОбщество
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