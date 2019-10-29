Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на антидопинговые организации

Антидопинговые организации из 16 стран подверглись кибератакам со стороны российской хакерской группы Fancy Bear. Об этом со ссылкой на компанию Microsoft сообщает The New York Times.

«Поскольку мир предвкушает Олимпиаду-2020, мы подумали, что важно делиться информацией о новом раунде этой деятельности», — заявил Том Берт, корпоративный вице-президент Microsoft.

Отмечается, что атаки начались 16 сентября, в тот момент, когда появилась информация о том, что Россия манипулировала данными, предоставленными WADA (Всемирному антидопинговому агентству). При этом некоторые из них оказались успешными.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.



Ранее немецкий телеканал ARD обвинил Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Чуть позже глава РУСАДА заявил, что подобное могло произойти из-за желания прикрыть бывших спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты.