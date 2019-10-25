В России начнут производство китайского «убийцы УАЗ «Патриот» Haval H5

Китайская компания Haval запустит производство кроссовера H5 на своем заводе в индустриальном парке Узловая Тульской области. Автомобиль является копией другого китайского внедорожника — Great Wall Hover который называли «убийцей» УАЗ «Патриот».

«В следующем году к трем существующим моделям, локализованным на заводе в Туле, планируют добавить среднеразмерный кроссовер H5», — пишет drom.ru.

Внедорожник Hover поставлялся на российский рынок с 2,4-литровым бензиновым мотором Mitsubishi 4G64. Позже он получил 2-литровый турбодвигатель, также бензиновый.

Издание отмечает, что китайская марка развивается в России медленнее, чем собиралась. Но причиной оказалась ошибочная стратегия. В Haval ожидали, что на российском рынке самыми популярными станут наиболее дешевые модели, однако наши покупатели удивили менеджеров и аналитиков поднебесной: самый большой спрос на топовые полноприводные версии с самым мощным двигателем. Теперь предприятие перестраивает свой план выпуска.

Напомним, что еще 2 года назад в России стартовали продажи кросс-купе Haval H6 Coupe и обновленного внедорожника Haval H9.



