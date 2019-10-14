В Татарстане реализуют пилотные проекты «Умный город» и Smart Sport

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и коммерческий директор компании Illuminate International Company BVBA Даниил Елизаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по внедрению и реализации на территории Татарстана проектов «Умный город» и Smart Sport.

«Опираясь на Стратегию-2030, в Татарстане уделяется большое внимание развитию комфортной городской среды и сохранению долголетия граждан. Претворяя в жизнь «Умный город» и Smart Sport, мы выходим на новый высокотехнологичный старт к комфортному, здоровому и безопасному будущему наших граждан», — сказала Минуллина.

В рамках реализации пилотных проектов планируется развитие системы освещения (115 светильников), видеонаблюдения (41 камера), системы оповещения (37 точек), размещения тревожных кнопок (19 точек), Wi-Fi (27 точек доступа), базовых станций операторов связи — 4 шт. и АПК «Умный спорт» — 2 шт.

Smart Sport — это инновационные сервисы для развития массового спорта, спортивной уличной культуры, интегрированный в одном технологическом решении — «умном столбе» от компании Illuminate International Company BVBA, передает пресс-служба АИР РТ.

С помощью сервиса Smart Sport через специальное мобильное приложение к «умному» столбу молодые люди смогут бронировать онлайн открытые площадки для уличного спорта, оформлять заявки на турнир и вести учет спортивных мероприятий. А также пользователи смогут выводить картинку с соревнований в интернет и собирать онлайн аудиторию мероприятия по всей стране и миру, оформлять онлайн медицинскую страховку. Кроме того, системой предусмотрена возможность вызова скорой помощи и заказа еды.

Ранее сообщалось, что в Казани появился многофункциональный «умный» столб. Его поставили рядом с Центром семьи. Он может освещать улицу, раздавать Wi-Fi и поддерживать связь стандарта 4G.

