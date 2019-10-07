АвтоВАЗ отзовет почти четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами

АвтоВАЗ отзывает 3994 машин Lada Granta, реализованных с августа 2019 года по настоящее время.

По данным Росстандарта, целью отзыва является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя. На машинах бесплатно для владельцев заменят обратный клапан усилителя тормоза.

Напомним, что в середине августа СМИ сообщили об отзыве 11 тыс. Lada Granta, поставленных с начала февраля по конец марта 2019 года. Это связано с растрескавшимися поворотниками. Однако сам АвтоВАЗ данную информацию не подтвердил и рекомендовал сверять ее с сайтом Росстандарта.