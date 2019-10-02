Казанцы сдали на переработку более четырех тонн вторсырья

Жители Казани сдали на переработку более 4 тонн сырья в мобильный пункт, который работал в одном из торговых центров города в минувшее воскресенье.

Так, активисты собрали 1 100 кг стекла, 381 кг твердого пластика, 342 кг мягкого пластика, в том числе дойпак и трубочки, 899 кг макулатуры, 103,05 кг тетрапака, 113 кг металла и 2,7 кг фольги, 56,4 кг пластиковых игрушек, 204,7 кг компакт-дисков и техники, 30 кг текстиля.

Кроме того, в мобильный пункт были переданы 37,5 кг крышечек для проекта «Волшебные крышечки» — вырученные средства будут переданы приюту «Кот и Пес», три велосипеда для проекта «Велодобро».Также по итогам акции 520 кг одежды и хороших вещей отправлено в благотворительный фонд «Первый шаг».

По сообщению организаторов, в экологической акции приняли участие 1 050 человек, передает пресс-служба исполкома Казани.

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