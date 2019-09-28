Российские ученые разглядели Мышку в центре Галактики

Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», успешно выведенная на орбиту в июле этого года, передала на землю фотографии Мышки, расположенной в центре Галактики.

Речь идет о плерионе (туманности), который получил такое название за длинный хвост, хорошо видимый в радиодиапазоне.

Это стало возможно благодаря установленному на борту обсерватории новейшему российскому рентгеновскому телескопу ART-XС, сообщает пресс-центр Института космических исследований РАН.

Угловое разрешение телескопа также позволило увидеть две маломассивные системы — барстеры (вспыхивающие галактические рентгеновские источники, — прим. ред.), близкие к туманности Мышка.

Ранее ученые уже обладали изображением этой области Вселенной. Телескоп, запущенный еще 1989 году, показывал эти «звездочки» как одну, но вытянутую в правильном направлении. ART-XC же, за счет гораздо более совершенной оптической системы, легко разделяет оба источника.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» продолжает полет и прибудет в рабочую точку в конце октября, чтобы начать обзор небесной сферы.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ нашли связь между космической пылью и наступлением ледникового периода.