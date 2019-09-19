Россияне чаще всего отказываются от автомобиля из-за дороговизны бензина

Каждый пятый опрошенный российский автовладелец готов заменить автомобиль на велосипед, электрокар и электроскутер. На первом месте среди причин отказа от частого использования авто — высокая стоимость бензина (47%), на втором и третьем — дорогое обслуживание автомобиля, в том числе страхование и налоги (16%) и финансовые трудности и попытки экономить бюджет (15%).

К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который к Всемирному дню без автомобиля 22 сентября провел соответствующее исследование.

Вместе с тем столько же россиян (22%) не могут отказаться от частого использования машины, так как их работа связана с вождением и «автомобиль кормит семью». Также среди популярных причин невозможности отказа от авто — необходимость отвозить детей в школу, садик или на секции (14%) и удаленность работы от дома (13%).

Согласно результатам опроса, в двух из трех российских семей есть автомобиль (67%), причем в каждой пятой семье — не один (18%). Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (78% против 34% женщин) и люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Ранее стало известно, что более 1 750 татарстанцев перевели свои авто на метан.