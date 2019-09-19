Казанец судится за землю под ТЦ «Парк Хаус»

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Сегодня Ново-Савиновский суд Казани приступит к рассмотрению иска Сергея Скугорова, бывшего сотрудника угрозыска МВД. Он судится за землю, на которой 12 лет назад построили торговый комплекс.



Угловой дом 15/30 на улице Ветлужской, где проживали Скугоров и его бабушка, власти снесли еще в 2005 году, землю продали, и спустя два года на месте бывшего поселка Малая Савинка открылся ТЦ «Парк Хаус». Ни денежной компенсации, ни нового жилья полицейский не получил. «Я до сих пор прописан в том самом доме на Ветлужской», — рассказал он «Реальному времени».

По словам заявителя, территориально их семейный участок земли в 862 квадрата расположен чуть правее главного входа в торговый центр. «Бабушка приобрела его вместе с домом в 1962 году, а в 1997-м подарила мне часть земли и дома — есть и договор дарения и техпаспорт», — объясняет Сергей Александрович.

Истец вспоминает, в 2005 году чиновники предоставили бабушке отдельную квартиру и тут же снесли дом, его же программа «Ветхое жилье» обошла стороной. Позже Вахитовский суд обязал администрацию города выделить квартиру и ему, и решение суда вступило в силу, но жилья Скугоров так и не увидел. Власти Казани добились отмены решения в надзорной инстанции, а при повторном рассмотрении иска райсуд выселенному отказал.

Нюанс в том, что компенсации за землю ни Скугорову, ни его бабушке никто не предлагал. «Я вообще не понимаю, на каком основании муниципалитет отдал нашу землю коммерсантам. Есть справка из архива Росреестра, что тот участок действительно находился в частной собственности», — продолжает он.

В 2006-м бабушка полицейского умерла, оставив внуку свою недвижимость на Ветлужской, согласно ее завещанию от 2001 года. Теперь он просит суд установить факт принятия наследства.