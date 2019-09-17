Глава «Татспиртпрома» объяснил, почему не нужно повышать минимальную цену на водку

О негативных последствиях повышения минимальной розничной цены (МРЦ) на водку высказался сегодня глава АО «Татспиртпром» Ирек Миннахментов. Напомним, с предложением о повышении МРЦ выступил недавно Союз производителей алкогольной продукции (СПАП).

— Мы против увеличения акциза, так это ведет к увеличению стоимости конечного продукта. На самом деле, это негативно сказывается на производителе — это снижение легальных продаж за счет роста «серого» рынка. Но если, рост акциза в 2020 году неизбежен, то сумма МРЦ, на наш взгляд, не должна превышать 225 рублей. Я считаю, что минимальная розничная цена на водку на уровне 233 рублей неоправданно завышена — передает слова Миннахметова пресс-служба «Татспиртпрома».

По прогнозам Миннахметова, с января следующего года рост акциза приведет к удорожанию водки минимум на 10 рублей.

Последний раз МРЦ на водку повышалась в январе 2019 года, с 205 до 215 рублей. В свою очередь. СПАП просит повысить минимальную цену в рознице до 233 рублей.