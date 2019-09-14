Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сын экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена Хамза умер.

О его смерти в конце июля сообщили американские СМИ. Ранее Государственный департамент США объявил награду до 1 млн долларов за любую информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена.

По словам Трампа, сын бен Ладена был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана, пишет «РИА Новости».

Ранее считалось, что Хамза бен Ладен являлся новым главой террористической организации «Аль-Каида».