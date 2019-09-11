Gett пожаловался на «Яндекс.Такси» в ФАС

Агрегатор такси Gett направил жалобу в ФАС на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет».

По мнению компании Gett, сделка усилит доминирование «Яндекс.Такси» на рынке, позволит наращивать стоимость проезда и снижать доходы водителей. «Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих», — цитирует «КоммерсантЪ» слова гендиректора Gett Максима Жаворонкова.

В ФАС подтвердили получение позиции Gett и обещают изучить ее. Ведомство опубликовало информацию о продлении срока рассмотрения сделки.

Ранее сервис заказа «Яндекс.Такси» объявил о том, что выкупит программное обеспечение и кол-центры группы компаний «Везет». Согласно договоренности, акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн.

