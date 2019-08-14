Башкирия получит от федералов дополнительные 184 млн рублей

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что республика получит дополнительное финансирование на модернизацию очистных сооружений в Ишимбае. Москва выделила на эти цели 184 млн рублей.

В соцсетях Хабиров подчеркнул, что ранее республика не работала активно над привлечением средств из центра.

«Позиция «брать из Москвы деньги не будем, потом за них надо отчитываться» — меня не устраивает», — написал врио главы РБ.

Ранее Хабиров сообщал, что Башкирия может получить из федерального бюджета 700 млн рублей на развитие индустриальных парков.