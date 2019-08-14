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«Ситимобил» планирует запуститься в Казани и других городах-миллионниках

06:28, 14.08.2019
«Ситимобил» планирует запуститься в Казани и других городах-миллионниках
Фото: city-mobil.ru.com

Сервис заказа такси «Ситимобил» планирует запуститься в 10 российских городах-миллионниках до конца года. В том числе компания начнет работать и в Казани.

Накануне сервис стартовал в Нижнем Новгороде. Компания рассчитывает занять на рынке минимум второе место, пишут «Ведомости».

Компанию основали братья Арам и Оганес Аракеляны 12 лет назад. 22,7% в «Ситимобиле» принадлежит Mail.ru Group (MRG), которая собирается внести эту долю в совместное предприятие со Сбербанком: оно консолидирует не менее 75% сервиса.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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