«Ситимобил» планирует запуститься в Казани и других городах-миллионниках

Сервис заказа такси «Ситимобил» планирует запуститься в 10 российских городах-миллионниках до конца года. В том числе компания начнет работать и в Казани.

Накануне сервис стартовал в Нижнем Новгороде. Компания рассчитывает занять на рынке минимум второе место, пишут «Ведомости».

Компанию основали братья Арам и Оганес Аракеляны 12 лет назад. 22,7% в «Ситимобиле» принадлежит Mail.ru Group (MRG), которая собирается внести эту долю в совместное предприятие со Сбербанком: оно консолидирует не менее 75% сервиса.