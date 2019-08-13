Арбитраж рассмотрит результаты распродажи имущества «ФОНа» через год

Арбитражный суд Татарстана назначил рассмотрение дела о банкротстве строительной компании «ФОН» Анатолия Ливады на 7 августа 2020 года. К этому времени конкурсный управляющий Дмитрий Храмов должен представить отчет о ходе конкурсного производства.

Согласно резолютивной части решения суда, опубликованной в реестре сведений о банкротстве, конкурсное производство будет длиться до 9 августа 2020-го.

Напомним, что компания Ливады была признана банкротом 9 августа. На данный момент за «ФОНом» числятся три недостроенных дома в Советском районе — это дома ЖК «МЧС» №2, №3 и №4.