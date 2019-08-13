На ремонт сельского ДК в Кукморском районе потратят 4,5 млн рублей

В Кукморском районе Татарстана подходит к концу капитальный ремонт Асан-Елгинского дома культуры. Стоимость работ составляет 4,5 млн рублей.

Капитальный ремонт был начат 2 месяца назад. В двухэтажном ДК полностью заменили пол, обновили потолок, стены, окна, заменили электропровод и провели отопление, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Для полного завершения капремонта осталось заново провести водопровод, канализацию, завершить покраску, установить двери и уложить брусчатку на входе.

Выполнение работ взяла на себя компания «Стройком Плюс». Обновление сельского ДК проходит в рамках республиканской программы.

Ранее сообщалось, что работы по программе капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнены на 63,8%, на это потратили 3,9 млрд рублей.