Новости недвижимости

12:51 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

На ремонт сельского ДК в Кукморском районе потратят 4,5 млн рублей

12:28, 13.08.2019
На ремонт сельского ДК в Кукморском районе потратят 4,5 млн рублей
Фото: pxhere.com

В Кукморском районе Татарстана подходит к концу капитальный ремонт Асан-Елгинского дома культуры. Стоимость работ составляет 4,5 млн рублей.

Капитальный ремонт был начат 2 месяца назад. В двухэтажном ДК полностью заменили пол, обновили потолок, стены, окна, заменили электропровод и провели отопление, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Для полного завершения капремонта осталось заново провести водопровод, канализацию, завершить покраску, установить двери и уложить брусчатку на входе.

Выполнение работ взяла на себя компания «Стройком Плюс». Обновление сельского ДК проходит в рамках республиканской программы.

Ранее сообщалось, что работы по программе капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнены на 63,8%, на это потратили 3,9 млрд рублей.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров