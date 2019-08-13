К концу недели в Татарстане потеплеет до +25 градусов

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана опубликовало прогноз погоды в республике на период до четверга, 15 августа. Согласно этому прогнозу, в четверг можно ожидать температуру до 20—25 градусов тепла.

Температура будет повышаться постепенно. Если сегодня, 13 августа, ожидается от 12 до 17 градусов тепла, то в среду воздух прогреется уже до +20. В эти дни также возможны небольшие осадки.

Ранее приволжский Гидрометцентр сообщил, что в регионах Поволжья к концу недели ожидается потепление до +30 градусов.