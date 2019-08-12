В парк Нижнекамска завезли белок взамен погибших — видео

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Из казанского питомника в нижнекамский парк «Семья» привезли десять белок, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

В первое время они станут жить в вольере. Им будут постоянно менять воду, а также кормить орехами и семенами подсолнуха.

Весной в парке начали гибнуть белки. Сперва в этом заподозрили куницу, однако выяснилось что грызуны отравились при дератизации мышей. В итоге компания, проводящая обработку, возместила ущерб.



Ранее сообщалось, что в парке «Семья» до конца года появится колесо обозрения.