Прибыль Учалинского ГОКа выросла до 625 млн рублей

По итогам первого полугодия 2019 года чистая прибыль Учалинского ГОКа («дочка» УГМК) составила 624,9 млн рублей. По сравнению с тем же показателем первой половины 2018-го рост составил 26,9%.

Согласно отчетности предприятия, опубликованной на сервере раскрытия корпоративной информации, выручка предприятия за шесть месяцев достигла отметки 11,65 млрд рублей против 10,92 млрд годом ранее.

Напомним, что по итогам I квартала этого года выручка УГОКа — 5,3 млрд рублей.

Учалинский ГОК попал под пристальное внимание после пожара на карьере компании в Сибае. С декабря 2018 года жители города жаловались на смог, поднимающийся из карьера. Суд признал вину предприятия в загрязнении воздуха из-за горящей руды.