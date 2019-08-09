Прибыль Учалинского ГОКа выросла до 625 млн рублей
По итогам первого полугодия 2019 года чистая прибыль Учалинского ГОКа («дочка» УГМК) составила 624,9 млн рублей. По сравнению с тем же показателем первой половины 2018-го рост составил 26,9%.
Согласно отчетности предприятия, опубликованной на сервере раскрытия корпоративной информации, выручка предприятия за шесть месяцев достигла отметки 11,65 млрд рублей против 10,92 млрд годом ранее.
Напомним, что по итогам I квартала этого года выручка УГОКа — 5,3 млрд рублей.
Учалинский ГОК попал под пристальное внимание после пожара на карьере компании в Сибае. С декабря 2018 года жители города жаловались на смог, поднимающийся из карьера. Суд признал вину предприятия в загрязнении воздуха из-за горящей руды.Промышленность Башкортостан
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