В ГЖФ рассказали, когда маткапитал может вернуться в соципотеку

Средства материнского капитала можно будет привлекать для погашения социальной ипотеки ориентировочно после 20 августа. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов в ходе пресс-тура в Иннополис, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Маткапитал практически на выходе. Я пока предварительно хочу сказать, что в 20-х числах августа мы начнем принимать. Я думаю, что пока так. Если каких-то форс-мажорных ситуаций не будет, по дорожной карте идем к этой дате, — отметил Гилманов.

Напомним, Госжилфонд утратил возможность привлекать средства маткапитала после внесения поправок в №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Чтобы вернуть такое право фонд разработал специальный механизм, который находится на межведомственном согласовании.