В США зафиксировали всплеск «романтического» мошенничества

По итогам 2018 года ущерб от действий мошенников в приложениях для знакомств составил $362 млн.

Жертвами злоумышленников стали более 18 тыс. человек, пишет RNS со ссылкой на пресс-релиз Федерального бюро расследований (ФБР).

Чаще всего мошенники выдают на сайтах знакомств за американских военнослужащих, находящихся в другой стране, или владельцев бизнеса. После выстраивания отношений злоумышленники убеждают отправить им деньги, приобрести ценные вещи и т.д.



Ранее популярное приложение для знакомств Tinder попало в список организаторов распространения информации Роскомнадзора. Согласно законодательству, оно должно будет по требованию предоставлять ФСБ и другим госорганам данные о пользователях, включая их переписку. При этом в Tinder сообщили, что не станут передавать данные о российских пользователях после включения в реестр.