Tinder не станет передавать данные о российских пользователях после включения в реестр

Официальный представитель сервиса знакомств Tinder пояснил, что данные для включения в реестр организаторов распространения информации, действительно, были предоставлены Роскомнадзору, сообщает «Коммерсантъ».

Но это не означает передачу данных о российских пользователях властям. «Эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — подчеркнул представитель Tinder.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес мобильное приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Попадание в него обязывает собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях своих пользователей, включая переписку.

