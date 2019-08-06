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Защитник сборной России Роман Нойштедтер продолжит карьеру в «Динамо»

14:02, 06.08.2019

Защитник «Фенербахче» и сборной России по футболу Роман Нойштедтер подпишет контракт с московским «Динамо». Об этом в своем телеграм-канале написал журналист Нобель Арустамян.

«Динамо» ищет усиление и в центр поля. Желательно — игрока с российским паспортом. Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и Роман Нойштедтер.

В итоге клуб смог договориться c Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске», — написал Арустамян.

Напомним, ранее стало известно о возможном переходе в «Динамо» нападающего Максимиллиана Филиппа за 20 млн евро.

СпортФутбол
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