Трансфер Неделчару из «Уфы» в «Рому» сорвался, игрок останется в клубе

Трансфер защитника «Уфы» Йонуца Неделчару в итальянскую «Рому» сорвался. Стороны не смогли согласовать условия сделки.

Ранее генеральный директор «Уфы» сообщал об интересе к игроку со стороны питерского «Зенита», однако скорее всего Неделчару останется в уфимском клубе до зимы.

За уфимцев Неделчару выступает с января 2018 года. Летом игрок хорошо себя проявил в составе молодежной сборной Румынии, после чего на него обратили внимание европейские клубы.

Напомним, ранее комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов подверг критике губернатора Башкортостана Радия Хабирова за то, что тот «прохладно относится к «Уфе».