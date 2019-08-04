Геннадий Орлов: «Мне жалко «Уфу», губернатор Башкортостана прохладно относится к футболу»

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением об «Уфе».



«Мне жалко «Уфу» искренне, потому что команда так раскрутилась в последние несколько лет. Генеральный директор Шамиль Газизов и Зинченко продал, и Облякова в ЦСКА, и еще футболисты пошли. В принципе все у них было хорошо — попали в Лигу Европы, дебютировали, народ почувствовал, что это команда, которая может играть в Европе. И футбольная Европа узнала, что есть на карте Уфа.



Но поменялся тренер, главный тренер в республике Башкортостан. Я его называю тренер, на самом деле это глава республики. Предыдущий даже хотел новый стадион построить, футбольный. Уже показали место, где будет, сообщили, это было в планах. А сейчас новый руководитель сказал, что не будем строить стадион, довольно прохладно относится к футболу, жалко. Если в нашей российской системе губернатор или первое лицо так сдержанно относится, то футбол вряд ли будет развиваться, обидно», — сказал Орлов в программе на своем YouTube-канале.

Напомним, что после трех туров уфимский клуб с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Сегодня «Уфа» встречается в гостях с «Сочи».