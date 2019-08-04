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Происшествия

На территории Казанской ярмарки столкнулись мотоцикл и Mitsubishi

19:37, 04.08.2019
На территории Казанской ярмарки столкнулись мотоцикл и Mitsubishi
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal/

В Казани на территории ВДНХ (Казанской ярмарки) столкнулись мотоцикл и Mitsubishi. Об этом сообщает городской полк ДПС.

ДТП произошло накануне. Виновником аварии в ГИБДД назвали водителя мотоцикла: он, двигаясь по территории выставки, не уступил дорогу автомобилю Мицубиси, который двигался по территории справа.

Водитель мотоцикла в результате аварии получил травмы, но от госпитализации отказался.

Напомним, накануне В Татарстане на трассе погиб водитель мотороллера, в ДТП пострадали еще двое.

Происшествия Татарстан
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