На территории Казанской ярмарки столкнулись мотоцикл и Mitsubishi

В Казани на территории ВДНХ (Казанской ярмарки) столкнулись мотоцикл и Mitsubishi. Об этом сообщает городской полк ДПС.

ДТП произошло накануне. Виновником аварии в ГИБДД назвали водителя мотоцикла: он, двигаясь по территории выставки, не уступил дорогу автомобилю Мицубиси, который двигался по территории справа.

Водитель мотоцикла в результате аварии получил травмы, но от госпитализации отказался.

Напомним, накануне В Татарстане на трассе погиб водитель мотороллера, в ДТП пострадали еще двое.

