Аналитики назвали самые популярные в России японские автомобили

За январь — июнь 2019 года в России было продано около 140 тыс. новых легковых автомобилей японских марок. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным японским автомобилем в РФ является Toyota Camry — за полгода было продано 16,3 тыс. таких машин. Вторую строчку занимает Toyota RAV4 (13,3 тыс. автомобилей). Топ-3 замыкает Nissan Qashqai (11,3 тыс.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В десятку также вошли Mitsubishi Outlander (10,7 тыс.), Nissan X-Trail (10,2 тыс.), Datsun on-DO (9,3 тыс.), Mazda CX-5 (9,2 тыс.), Toyota Land Cruiser Prado (6,5 тыс.), Nissan Terrano (6,1 тыс.) и Lexus RX (3,8 тыс.).

Ранее стало известно, что наибольшую долю в автопарке России заняли автомобили отечественного, японского и корейского производства.

На начало 2019 года в стране зарегистрировано 16 485 438 автомобилей российских марок. Второе место занимают автомобили из Японии (8 629 947 машин). Далее в списке следуют автомобили, произведенные в Корее, — 4 621 760 машин.