Байдарочницу из России дисквалифицировали на два года за употребление фуросемида

Бронзовый призер юниорского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Анастасия Федорова была дисквалифицирована на два года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы препарата фуросемид. Отсчет дисквалификации начнется с марта 2019 года.

Кроме бронзы юниорского ЧМ, в активе Анастасии Федоровой две победы на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 500 м и 1000 м в одиночке, которые проходили в Казани в 2018 году.

Напомним, вчера стало известно, что российский тяжелоатлет Ринат Киреев дисквалифицирован на 4 года.