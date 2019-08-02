Призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике дисквалифицирован на четыре года за допинг

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Российский тяжелоатлет Ринат Киреев дисквалифицирован на 4 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) сообщает ТАСС.

Спортсмен наказан за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация Киреева будет отсчитываться со 2 июля 2019 года.

Отметим, что Ринат Киреев является уроженцем Башкортостана. В 2013 году на чемпионате Европы он взял серебро в категории до 94 кг. Также он становился победителем Универсиады (2011, до 85 кг).