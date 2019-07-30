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Papa Roach использовали твит Трампа для своей песни

09:36, 30.07.2019
Papa Roach использовали твит Трампа для своей песни
Фото: flickr.com

Группа Papa Roach в своем Twitter использовала пост президента США Дональда Трампа. Музыканты увидели ритмическое сходство фразы главы государства с текстом одной из своих песен.

Чтобы подшутить над главой государства, музыканты ретвитнули запись Трампа, дополнив ее припевом Last resort.

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