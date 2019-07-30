Papa Roach использовали твит Трампа для своей песни
Группа Papa Roach в своем Twitter использовала пост президента США Дональда Трампа. Музыканты увидели ритмическое сходство фразы главы государства с текстом одной из своих песен.
Чтобы подшутить над главой государства, музыканты ретвитнули запись Трампа, дополнив ее припевом Last resort.
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CUT MY LIFE INTO PIECES, THIS IS MY LAST RESORT https://t.co/AJI0fDRovw— Papa Roach (@paparoach) July 29, 2019
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