Papa Roach использовали твит Трампа для своей песни

Группа Papa Roach в своем Twitter использовала пост президента США Дональда Трампа. Музыканты увидели ритмическое сходство фразы главы государства с текстом одной из своих песен.

Чтобы подшутить над главой государства, музыканты ретвитнули запись Трампа, дополнив ее припевом Last resort.

CUT MY LIFE INTO PIECES, THIS IS MY LAST RESORT https://t.co/AJI0fDRovw