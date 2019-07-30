Госдуме предложили запретить BlaBlaCar и «Туту.ру»

Общественники предложили запретить в России сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и сайты покупки автобусных билетов. Соответствующее письмо направлено в Госдуму.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) считает, что необходимо запретить доступ к сайтам, позволяющим купить билеты у нелегальных перевозчиков.

Организация хочет создать черный список, содержащий информацию о подобных сайтах, пишут «Известия». В него уже предлагается внести 229 страниц. В том числе «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на сайтах OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и т. д.

Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что предложение поступило в Госдуму и будет рассмотрено на осенней сессии.

Ранее BlaBlaCar подтвердил информацию о том, что машинист перевез пассажира в кабине поезда вместо автомобиля благодаря этому сервису.

