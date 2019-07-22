В BlaBlaCar подтвердили информацию о поездке клиента в кабине машиниста поезда
Сервис по организации совместных поездок BlaBlaCar подтвердил информацию о том, что машинист перевез пассажира в кабине поезда вместо автомобиля.
«В результате проверки подтвердился факт неправомерного использования сервиса. Аккаунт пользователя заблокирован», — приводит сообщение пресс-службы сервиса RNS.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги ранее сообщили, что по факту публикаций проводят проверку.
Напомним, что telegram-канал Baza опубликовал материал, в котором говорилось, что 15 июля житель Москвы забронировал место в машине через BlaBlaCar за 1,3 тыс. рублей. При этом поездка была осуществлена не в автомобиле, а в кабине машиниста поезда.
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