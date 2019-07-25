Агент Кирилла Кольцова опроверг слухи о его назначении в «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Трактор»

Агент бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова Юрий Николаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о назначении 36-летнего игрока на работу в системе уфимского клуба.

«Это не соответствует действительности. Кирилл Кольцов готовится к сезону и намерен продолжить карьеру хоккеиста. Когда-нибудь, надеюсь, Кирилл будет работать в клубе, но сейчас его мысли связаны с хоккеем», — цитирует Николаева «Чемпионат».

Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2007 по 2011 год, а также с 2015 по 2017 год. С уфимским клубом защитник стал обладателем Кубка Гагарина — 2011. «Автомобилист» не стал продлевать с Кольцовым контракт, который истек в конце нынешнего сезона.