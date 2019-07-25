Резервный борт из Уфы доставит пассажиров в Москву из Ханты-Мансийска

Вылет самолета авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Москву оказался задержан почти на 3,5 часа по техническим причинам в четверг, 25 июля.

На данный момент часть пассажиров вернулась домой, часть находится в гостинице. В Ханты-Мансийск вылетел резервный борт из Уфы, который должен доставить пассажиров в Москву, передает ТАСС.

По данным онлайн-табло аэропорта Ханты-Мансийска, вылет рейса задержан до 11.00 по местному времени.

Напомним, ранее рейс iFly из Антальи в Москву задержали на девять часов, более 300 человек провели ночь в аэропорту.