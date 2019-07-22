Дольщики ЖК «Золотая середина» начали голодовку

Фото: Дольщики ЖК «Золотая середина»

Сегодня дольщица третьего строения ЖК «Золотая середина» (застройщик «Свей») вышла к кабмину Татарстана с плакатом о начале голодовки. Неделю назад дольщица комплекса обращалась к властям республики с просьбой ускорить проектирование долгостроя, но, по словам активистов комплекса, подвижек в вопросе добиться пока не удалось:

— Мы в пятницу были в кабмине и в исполкоме Казани. Но также ничего конкретного по нашей проблеме нам не сообщили. Говорят, что будут делать проект, но никаких дат не называют. Так говорят уже с января 2018 года. Как раз в январе 2018 года замминистра строительства Гимаев нам и сказал, мол, все, определен проектант — это ТИГП, и они начинают делать проект. И эти обещания с тех пор мы слышим с периодичностью в три месяца. Продолжаются до сих пор. А в 2017 году мы получили ответ из администрации президента России, что проект по нашему дому делается и скоро будет передан на экспертизу. Вот такие дела, — сообщили «Реальному времени» дольщики ЖК «Золотая середина».

Стоять с палаткой напротив входа в кабмин дольщице долго не удалось — вскоре ее попросили сложить вещи. Если ситуация не изменится, через неделю к акции намерены присоединиться и остальные покупатели квартир в долгострое, сообщили изданию в инициативной группе дольщиков.