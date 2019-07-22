В Казани на продажу выставили паб KILT

В Казани на продажу выставили паб KILT, расположенный в центре города. Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений о товарах и услугах Avito.ru.



Помещение расположено на улице Гоголя, 11а. По информации продавца, в пабе есть два зала. Отмечается, что в VIP-зале можно проводить дни рождения и другие мероприятия.

Также, по словам продавца, кухня заведения полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. Стоимость продажи составляет 1,4 млн рублей.



Ранее в Казани выставили на продажу крафтовый бар BarDuck, в котором делал ремонт шеф-повар программы «На ножах» Константин Ивлев.

