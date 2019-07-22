В Казани на продажу выставили паб KILT
В Казани на продажу выставили паб KILT, расположенный в центре города. Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений о товарах и услугах Avito.ru.
Помещение расположено на улице Гоголя, 11а. По информации продавца, в пабе есть два зала. Отмечается, что в VIP-зале можно проводить дни рождения и другие мероприятия.
Также, по словам продавца, кухня заведения полностью укомплектована всем необходимым оборудованием. Стоимость продажи составляет 1,4 млн рублей.
Ранее в Казани выставили на продажу крафтовый бар BarDuck, в котором делал ремонт шеф-повар программы «На ножах» Константин Ивлев.
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