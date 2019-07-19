Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России
По требованию Роскомнадзора социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на гербе РФ.
— Таким образом, компания исполнила требование Генпрокуратуры РФ. Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации, — сообщается на официальном портале Роскомнадзора.
Напомним, ранее Роскомнадзор отчитался об удалении твита, оскорбляющего россиян. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ.
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