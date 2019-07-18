Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России

Роскомнадзор отчитался об удалении твита, оскорбляющего россиян. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ.

«Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России», — передает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве сообщают, что страница была внесена в реестр запрещенной информации. URL записи был отправлен представителям социальной сети Twitter. Администрация сервиса удалила нецензурную реплику.

Ранее ведомство также отчитывалось о блокировании записей в Facebook и Instagram.

Напомним, что в июне официальный аккаунт Роскомнадзора в Twitter ответил шеф-редактору Znak.com Дмитрию Колезеву используя мат. Позже в ведомстве пояснили, что таким образом РКН принял участие во флешмобе.

