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Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России

14:55, 18.07.2019
Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор отчитался об удалении твита, оскорбляющего россиян. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ.

«Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России», — передает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве сообщают, что страница была внесена в реестр запрещенной информации. URL записи был отправлен представителям социальной сети Twitter. Администрация сервиса удалила нецензурную реплику.

Ранее ведомство также отчитывалось о блокировании записей в Facebook и Instagram.

Напомним, что в июне официальный аккаунт Роскомнадзора в Twitter ответил шеф-редактору Znak.com Дмитрию Колезеву используя мат. Позже в ведомстве пояснили, что таким образом РКН принял участие во флешмобе.

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