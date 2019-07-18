Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России
Роскомнадзор отчитался об удалении твита, оскорбляющего россиян. С таким требованием выступила Генпрокуратура РФ.
«Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России», — передает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве сообщают, что страница была внесена в реестр запрещенной информации. URL записи был отправлен представителям социальной сети Twitter. Администрация сервиса удалила нецензурную реплику.
Ранее ведомство также отчитывалось о блокировании записей в Facebook и Instagram.
Напомним, что в июне официальный аккаунт Роскомнадзора в Twitter ответил шеф-редактору Znak.com Дмитрию Колезеву используя мат. Позже в ведомстве пояснили, что таким образом РКН принял участие во флешмобе.
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