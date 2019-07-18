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Федерация волейбола Польши потребовала наказать Спиридонова за оскорбительный твит

15:36, 18.07.2019
Федерация волейбола Польши потребовала наказать Спиридонова за оскорбительный твит
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший игрок казанского «Зенита» и доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов может быть привлечен к ответственности за оскорбительный твит в отношении игрока сборной Польши по волейболу Кароля Клоса. Принять меры в отношении спортсмена потребовала Федерация волейбола Польши.

На официальной странице организации содержится призыв к FIVB и ВФВ применить к Спиридонову дисциплинарные санкции.

Сейчас указанный твит спортсмена удален.

Напомним, что Спиридонов перешел из казанского «Зенита» в «Урал» в конце мая.

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
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