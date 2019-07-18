Федерация волейбола Польши потребовала наказать Спиридонова за оскорбительный твит

Бывший игрок казанского «Зенита» и доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов может быть привлечен к ответственности за оскорбительный твит в отношении игрока сборной Польши по волейболу Кароля Клоса. Принять меры в отношении спортсмена потребовала Федерация волейбола Польши.

На официальной странице организации содержится призыв к FIVB и ВФВ применить к Спиридонову дисциплинарные санкции.

W związku z obraźliwym wpisem zawodnika Aleksieja Spiridonowa zamieszczonym na jego profilu twitterowym; Jacek Kasprzyk — prezes PZPS zdecydował o skierowaniu wniosków o podjęcie działań dyscyplinarnych do odpowiednich struktur FIVB i Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej. pic.twitter.com/kp9tNPCcNu — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) 18 июля 2019 г.

Сейчас указанный твит спортсмена удален.

Напомним, что Спиридонов перешел из казанского «Зенита» в «Урал» в конце мая.