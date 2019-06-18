Алексей Спиридонов официально перешел в уфимский «Урал» из казанского «Зенита»

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов в следующем сезоне будет выступать за уфимский «Урал». Об этом башкирский клуб объявил в своем «Твиттере».

— Официально:@spirik15 следующий год проведет в «Урале», — гласит сообщение.

Спиридонов отыграл в общей сложности в Казани три сезона: с 2014 по 2016 годы и в прошедшем сезоне. Из-за травмы он пропустил большую часть первой половины чемпионата.



Напомним, раннее «Реальное время» уже писало о том, что Алексей Спиридонов и диагональный Никита Алексеев покинут казанский «Зенит» и переберутся в уфимский «Урал».

