Роскомнадзор в ответе шеф-редактору Znak.com использовал мат

Роскомнадзор через свой официальный аккаунт в Twitter прокомментировал запись шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева с использованием нецензурной брани.

Колезев разместил слайд, на котором были примеры, как правильно маскировать мат в СМИ.



— Вам что серьезно так сложно использовать правильную маскировку нецензурной брани в СМИ????? У вас руки после этого отвалятся????? Наступит конец света????? Нет, ***, нет!!! Тогда почему, @, вы неправильно маскируете?????!!! Еще и глаза закатывают, да пошли вы ***! — прокомментировал Роскомнадзор ранее размещенное сообщение Колезева.

Так Роскомнадзор поучаствовал во флешмобе, когда пользователи, желая выплеснуть свое недовольство, начинают сообщение словами «Вам, что, серьезно так сложно...?!».

Напомним, Арбитражный суд Москвы взыскал с Управления Роскомнадзора по Татарстану 415 тыс. рублей в пользу бизнесмена Арсена Мирзаяна за блокировку домена.

