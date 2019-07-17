Смартфоны российских школьников хотят заменить на «шкулфоны»

В России предлагают создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».

С этой инициативой в адрес корпорации «Ростех» обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он считает, что «шкулфон» может стать альтернативой, если осуществится полный запрет на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.

В «шкулфоне», кроме контактов родителей, педагогов и одноклассников, планируется установка программы, открывающей такие приложения, как «Московская электронная школа», его федеральный аналог — «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам, калькулятор. Также через «шкулфон» можно будет выйти во внутренний интранет школы. Будет встроена специальная программа, «блокирующая любые попытки буллинга школьников друг другом», сообщает russian.rt.