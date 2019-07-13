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«Уфа» уступила «Уралу» со счетом 2:3

18:30, 13.07.2019
«Уфа» уступила «Уралу» со счетом 2:3
Фото: fcufa.pro

Матч 1 тура российской премьер-лиги между ФК «Уфа» и ФК «Урал» завершился со счетом 2:3. Уфимцы не смогли догнать хозяев поля.

У «Урала» два мяча забил Эрик Бикфалви. Еще один гол на счету Юрия Бавина. В уфимском клубе себя показали Андрей Козлов и Даниил Фомин, реализовавший пенальти на 86-й минуте.

В двух последних встречах «Уфа» отбирала очки у «Урала», однако в этот раз «горожане» уступили.

СпортФутбол Башкортостан
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