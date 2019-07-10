Федерация хоккея России подтвердила назначение Кудашова на пост главного тренера национальной сборной

Федерация хоккея РФ подтверждает, что на пост главного тренера национальной команды назначен Алексей Кудашов.

В федерации сообщают, что в тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

— Нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи, — сообщается на официальном портале федерации хоккея РФ.

Кудашов сменил на этом посту Илью Воробьева. Федерация хоккея благодарит последнего за работу и желает ему успехов.

Напомним, ранее эксперт оценил назначение Кудашова главным тренером сборной России по хоккею.

